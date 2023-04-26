У 33 турі АПЛ Челсі на Стемфорд Брідж приймає сусіда по турнірній таблиці – Брентфорд. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Челсі – Брентфорд стартує о 21:45 за київським часом. "Аристократи" безпрецедентно застрягли у нижній половині турнірної таблиці, програвши три попередні матчі чемпіонату. Та й взагалі, востаннє "сині" перемагали ще 11 березня! Більше того, Мудрик і Ко зберігають математичні шанси на виліт у Чемпіоншип. Аби хоча б трохи розвіяти суцільний негатив, команді Лемпарда потрібна перемога.

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Не краща смуга триває і в Брентфорда. Команда Томаса Франка не перемагає аж у шести турах. Щоправда, раніше набрані очки дозволяють "бджолам" перебувати на десятій сходинці, якраз над своїм сьогоднішнім суперником.

Пряма трансляція поєдинку – на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри на Стемфорд Брідж можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Челсі: Кепа – Фофана, Тьягу Сілва, Чалоба – Аспілікуета, Енцо, Ковачіч, Чілвелл – Канте, Галлахер – Стерлінг

Брентфорд: Райя – Расмуссен, Занка, Піннок, Мі, Генрі – Єнсен, Оньєка, Янельт – Тоуні, Вісса

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