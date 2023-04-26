В 33 туре АПЛ Челси на Стемфорд Бридж принимает соседа по турнирной таблице – Брентфорд. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Челси – Брентфорд стартует в 21:45 по киевскому времени. "Аристократы" беспрецедентно застряли в нижней половине турнирной таблицы, проиграв три предыдущих матча чемпионата. Да и вообще, последний раз "синие" побеждали еще 11 марта! Более того, Мудрик и Ко сохраняют математические шансы на вылет в Чемпионшип. Чтобы хоть чуть-чуть развеять сплошной негатив, команде Лэмпарда нужна победа.

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Не лучшая полоса продолжается и у Брентфорда. Команда Томаса Франка не побеждает в шести турах. Правда, ранее набранные очки позволяют "пчелам" находиться на десятой строчке, как раз над своим сегодняшним соперником.

Прямая трансляция поединка – на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры на Стемфорд Бридж можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Челси: Кепа – Фофана, Тьягу Силва, Чалоба – Аспиликуэта, Энцо, Ковачич, Чилвелл – Канте, Галлахер – Стерлинг

Брентфорд: Райя – Расмуссен, Занка, Пиннок, Ми, Генри – Йенсен, Оньека, Янельт – Тоуни, Висса

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