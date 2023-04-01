Челсі – Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Мудрик повертається
Михайло Мудрик пропустив гру з Евертоном, але зараз повертається в основу. Матч, як онлайн-трансляція Челсі – Астон Вілла на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Емері у попередніх турах набирала більше очок, ніж підопічні Поттера, які втратили переможну серію з Евертоном. Поєдинок першого кола завершився впевненою перемогою лондонців з дублем Маунта. Де дивитися матч Челсі – Астон Вілла онлайн? Гру транслює Setanta Sports+.
Мудрик став рекордсменом на своїй позиції – українець опинився у символічній збірній АПЛ
Стартові склади:
Челсі: Кепа – Лофтус-Чік, Кулібалі, Кукурелья – Джеймс, Ковачіч, Енцо, Чілвел – Хаверц, Фелікс, Мудрик.
Астон Вілла: Мартінес – Янг, Конса, Мінгз, Морено – Луїс, Камара – Макгінн, Буендія, Ремзі – Воткінс.