Челсі та Астон Вілла зустрічаються у 29 турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Михайло Мудрик пропустив гру з Евертоном, але зараз повертається в основу. Матч, як онлайн-трансляція Челсі – Астон Вілла на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Емері у попередніх турах набирала більше очок, ніж підопічні Поттера, які втратили переможну серію з Евертоном. Поєдинок першого кола завершився впевненою перемогою лондонців з дублем Маунта. Де дивитися матч Челсі – Астон Вілла онлайн? Гру транслює Setanta Sports+.

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Стартові склади:

Челсі: Кепа – Лофтус-Чік, Кулібалі, Кукурелья – Джеймс, Ковачіч, Енцо, Чілвел – Хаверц, Фелікс, Мудрик.

Астон Вілла: Мартінес – Янг, Конса, Мінгз, Морено – Луїс, Камара – Макгінн, Буендія, Ремзі – Воткінс.