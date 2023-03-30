Мудрик став рекордсменом на своїй позиції – українець опинився у символічній збірній АПЛ
Вінгер Челсі Михайло Мудрик став частиною символічної команди сезону за версією Squawka.
Видання Squawka підготувало команду з гравців АПЛ сезону 2022/23, яка складається з найшвидших гравців на своїх позиціях.
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Так, місце на воротах дісталось воротарю Саутгемптона Базуну (32,62 км/год), четвірка захисту – Далот (Манчестер Юнайтед, 35,76 км/год), Айєр, (Брентфорд, 35,53 км/год), Мінгс (Астон Вілла, 34,98 км/год), Тірні (Арсенал, 35,99 км/год).
У півзахисті знайшлось місце Михайлу Мудрику (Челсі, 36,63 км/год). Українцю склали компанію Гордон (Ньюкасл, 36,61 км/год), Матеуш Нуньєш (Вулверхемптон, 36,32 км/год) та Деніс Закарія (Челсі, 36,09 км/год). Пару форвардів склали Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, 36,53 км/год), Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест, 36,7 км/год).
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