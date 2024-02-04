Челсі в рамках матчу 23-го туру АПЛ 2023/24 приймає Вулверхемптон. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч 23-го туру АПЛ 2023/24 між Челсі і Вулверхемптоном розпочнеться о 16:00 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку Setanta Sports. Команди є сусідами в турнірній таблиці АПЛ – Челсі десятий, а Вулвз на одну сходинку нижче і мають на 2 очки менше.

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Стартові склади:

Челсі:

Вулверхемптон: