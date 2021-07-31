Вільяреал не зможе відкрити офіційний сезон у найсильнішому складі.

Півзахисник Дані Парехо на тренуванні зазнав травми литкового м'язу, повідомляє Marca.

Челсі – Вільяреал: фанати зможуть відвідати матч за Суперкубок УЄФА, але отримали низку обмежень

Лідер Вільяреала пропустить близько 3-4 тижнів. Це позбавляє його шансу зіграти у матчі за Суперкубок УЄФА проти Челсі. Поєдинок з лондонцями у Белфасті відбудеться 11 серпня.

Додамо, що в минулому сезоні Парехо провів 53 матчі, відзначившись 3 голами та 8 асистами.

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