УЄФА оголосив, що вболівальники зможуть відвідати поєдинок між Челсі та Вільяреалом, які зіграють 11 серпня в Белфасті.

Розпочався продаж квитків на матч Челсі – Вільяреал, який відбудеться 11 серпня у столиці Північної Ірландії. Заявки на придбання перепусток приймаються до 2 серпня 17:00 за Києвом. Вартість квитків – від 40 до 120 євро, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Поєдинок за Суперкубок УЄФА-2021 зможуть відвідати не більше 13 тисяч фанів. При вході на місцевий стадіон Віндзор Парк вони, відповідно до місцевого законодавства, будуть зобов'язані пред'явити негативний ПЛР або ІФА-тест. Торгові точки всередині стадіону не продаватимуть їжу і напої.

Вболівальники з-за кордону повинні будуть дотримуватися обмеження на в'їзд через кордон і вимоги, які будуть діяти на той момент у Північній Ірландії.

Нагадаємо, Суперкубок УЄФА традиційно розігрують переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Челсі у фіналі ЛЧ здолав Манчестер Сіті (1:0), а Вільяреал у ЛЄ обіграв Ман Юнайтед в серії пенальті. У 2020 році володарем Суперкубка стала Баварія, яка перемогла Севілью.

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