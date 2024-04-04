Челсі приймає Манчестер Юнайтед у матчі 31 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Манчестер Юнайтед стартує о 22:15 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Мудрик на вихідних відіграв повний матч за Челсі та був корисним проти Бернлі. Сьогодні українець знову отримав місце в старті.

АПЛ: Мудрик заробив пенальті та 2 вилучення, Челсі відпустив аутсайдера, автогол Евертона приніс Забарному перемогу

Зустрічаються кризові гранди. Челсі гниє в середині таблиці після масштабної перебудови, а Манчестер Юнайтед не може знайти стабільність з Тен Хагом, відстаючи від топ-5 на дев'ять очок.

Стартові склади команд

Челсі: Петровіч – Гюсто, Дісасі, Бадіашіль, Кукурелья – Кайседо, Енцо – Палмер, Галлахер, Мудрик – Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Челоба, Гілкріст, Сілва, Тауряйнен, Касадей, Чуквуемека, Мадуеке, Стерлінг.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Магуайр, Ван-Біссака – Каземіро, Майну – Антоні, Бруну, Гарначо – Хьойлунд.

Запасні: Хітон, Еванс, Камбвала, Амад, Амрабат, Еріксен, Мактомінай, Маунт, Рашфорд.