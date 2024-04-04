Челси принимает Манчестер Юнайтед в матче 31 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Манчестер Юнайтед стартует в 22:15 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine.

Мудрик на выходных отыграл полный матч за Челси и был полезен против Бернли. Сегодня украинец снова получил место в старте.

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Встречаются кризисные гранды. Челси гниет в середине таблицы после масштабной перестройки, а Манчестер Юнайтед не может обрести стабильность с Тен Хагом, отставая от топ-5 на девять очков.

Стартовые составы команд

Челси: Петрович – Гюсто, Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья – Кайседо, Энцо – Палмер, Галлахер, Мудрик – Джексон.

Запасные: Беттинелли, Челоба, Гилкрист, Силва, Тауряйнен, Касадей, Чуквуемека, Мадуэке, Стерлинг.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Магуайр, Уан-Биссака – Каземиро, Майну – Антони, Бруну, Гарначо – Хёйлунд.

Запасные: Хитон, Эванс, Камбвала, Амад, Амрабат, Эриксен, Мактоминай, Маунт, Рашфорд.