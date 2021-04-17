"Ми добре провели фінальні 15 хвилин. Вітаю Челсі, гра була рівною. Нам не вдавалося вриватися у потрібні зони, іноді до потрібних позицій ми виходили, але не створювали небезпеки.

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Ми добре відреагували на пропущений м'яч, після виходу Філа Фодена і Гюндогана почали особливо добре грати. Обіграти команду, яка захищається увісьмох на власній третині поля, нелегко. Загалом ми добре контролювали м'яч, моментів було хоч і небагато, але більше, ніж у суперника", – цитує Гвардіолу BBC Sport.

Відзначимо, що лондонці мінімально здолали "містян" завдяки голу Хакіма Зієша на старті другої половини.

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