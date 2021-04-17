"Мы хорошо провели финальные 15 минут. Поздравляю Челси, игра была равной. Нам не удавалось врываться в нужные зоны, иногда на нужные позиции мы выходили, но не создавали опасности.

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Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, после выхода Фила Фодена и Гюндогана начали особенно хорошо играть. Обыграть команду, которая защищается ввосьмером на собственной трети поля, нелегко. В целом мы хорошо контролировали мяч, моментов было хоть и немного, но больше, чем у соперника", – цитирует Гвардиолу BBC Sport.

Отметим, что лондонцы минимально одолели "горожан" благодаря голу Хакима Зиеша на старте второй половины.

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