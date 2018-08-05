Челсі – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії 2018

Челсі та Манчестер Сіті зійдуться в поєдинку, який ще називають Charity Shield. Українець Олександр Зінченко має всі шанси зіграти за Суперкубок Англії 2018.

Челсі – Манчестер Сіті

5 серпня, 17:00, Лондон, стадіон Уемблі

Головний арбітр: Джонатан Мосс (Сандерленд, 47 років)

Телетрансляції матчу в Україні не буде, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Дебют Мауріціо Саррі в Челсі на офіційному рівні проти тренера, який вважає його одним з найкращих наставників планети. Зовсім нещодавно вони зустрічались у Лізі чемпіонів. Манчестер Сіті не пустив Наполі у плей-офф ЛЧ. Команда Пепа Гвардіоли обидва рази виявилась сильнішою, натомість програвши Шахтарю.

Італієць назвав каталонця найкращим тренером на планеті. Той своєю чергою відзначив, що Челсі вже проникся філософією Сарріболу і грає так, як задумує кмітливий алленаторе. Компліменти компліментами, але в Саррі є боржок, який, як годиться серед банкірів, треба віддавати. Володарі Кубка Англії проти чинних чемпіонів – англійський сезон стартує тут і тепер з більш ніж крутою вивіскою.

"Ніхто не працював важче за Зінченка", – українець отримав позитивну оцінку за гру на Міжнародному кубку чемпіонів

Форма команд

Челсі при Саррі ще не забивав більше гола за матч, але й не програвав: перемога в дебюті з рахунком 1:0 над Перт Глорі, нічиї в Міжнародному кубку чемпіонів з Інтером і Арсеналом по 1:1. Останній офіційний матч лондонці провели ще під керівництвом Антоніо Конте – перемога в Кубку Англії над Манчестер Юнайтед, якій передувала розгромна поразка від Ньюкасла в АПЛ.

Манчестер Сіті усі свої 3 літні спаринги зіграв у рамках того ж МКЧ. Після поразок від Борусії Дортмунд (0:1) і Ліверпуля (1:2) прийшла вольова перемога над Баварією (3:2). В офіційних матчах команда Гвардіоли не програвала з 10 квітня, коли поступилась у Лізі чемпіонів тому ж Ліверпулю з тими ж 1:2.

Кадри

Саррі залишився без лідерів своєї команди. Куртуа, Азар і Вілліан (причому бразилець ще й не повернувся вчасно в команду та перебуває у загадковому стані) відпочивають після ЧС-2018, а заодно думають над потенційним відходом з Челсі. Канте та Жиру стали чемпіонами світу, тож також ще не готові починати новий сезон. Один з рідкісних літніх новачків лондонців Жоржінью, якого активно заманював і Ман Сіті, готується дебютувати разом зі своїм тренером часів Наполі.

У Гвардіоли також є свої учасники пізніх стадій Чемпіонату світу. Золотий медаліст Бенджамін Менді тільки-но зіграв проти Ман Юнайтед у чемпіонаті U-23 свій перший матч за клуб після травми. Рекордно дорогий для Манчестер Сіті Ріяд Марез (68 млн євро) внаслідок ушкодження може пропустити гру або вийти на заміну. Відповідальні за креатив Кевін де Брюйне та Рахім Стерлінг не зможуть зіграти через Мундіаль, а Даніло та Мангала травмовані. Гвардіола нахваляв свою "голодну до успішної кар'єри" молодь на зборах у США і сьогодні, цілком ймовірно, поставить на декого з них.

Цікаві факти

Мосс судив 4 матчі Манчестер Сіті в попередньому сезоні – 3 перемоги та одна нічия. З Челсі результат ще кращий – всі 5 ігор завершились тріумфами лондонців.

VAR за прикладом української Прем'єр-ліги не будуть використовувати в англійському чемпіонаті цього сезону, зате відеоасистенти допомагатимуть судді в кубкових матчах. Зокрема, і сьогодні.

Челсі не може виграти Суперкубок Англії 9 років. Останні 4 спроби завершувались фіаско.

Останній тріумф у цьому турнірі Манчестер Сіті святкував саме в дуелі з Челсі (3:2 у 2012-му).

Челсі ризикує програти 3-й поспіль матч проти Сіті вперше за 8 років.

Останнім чемпіоном Англії, який вигравав Суперкубок, був Манчестер Юнайтед у 2013-му.

Агуеро забив 5 голів у останніх матчах проти Челсі. Ніхто з гравців Сіті не відзначався більше за Серхіо на Уемблі (3).

Орієнтовні склади

Челсі: Кабальєро (Булка) – Аспілікуета, Луїс (Крістенсен), Рюдігер, Алонсо – Фабрегас, Жоржінью, Барклі – Педро, Мората, Хадсон-Одої

Манчестер Сіті: Браво – Болтон (Волкер), Гарсія (Стоунз), Ляпорт, Зінченко (Менді) – Давід Сілва, Гюндоган, Фоден – Бернарду Сілва, Агуеро, Сане

Прогноз Футбол 24

Перший і головний прогноз – вихід нашого Зінченка у стартовому складі. Раз він уже лишився і нікуди наче не збирається (а Саррі ледь не запросив його в Наполі рік тому), то хай грає і доводить свою якість проти крутого опонента. Навряд чи Пеп поставить на українця в опорній зоні на місці Фернандінью, а ось зону лівого захисника може ним і закрити.

Ще один прогноз – команди зіграють у добротний футбол і подарують нам мінімум 2 забиті м'ячі. Перемога буде за Гвардіолою, хоча не виключено, що не в основний час, а по пенальті.