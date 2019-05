Челсі – Арсенал: команди повторили рекорд єврокубкових фіналів за кількістю гравців різних національностей

Фінал Ліги Європи між Челсі та Арсеналом став мультинаціональним завдяки стартовим складам команд.

У фінальному поєдинку Ліги Європи Челсі – Арсенал на поле у стартовому складі обох команд вийшли представники 15 різних національностей, повідомляє Gracenote Live.

Челсі – Арсенал: на дві лондонські команди лише один англієць вийшов у стартовому складі

Цей показник є одним з трьох найбільших за усю історію єврокубків. Аналогічна кількість футболістів різних національностей виходили у стартовому складі на фінал Ліги Європи Атлетіко – Фулхем 2010-го року та Аякс – Манчестер Юнайтед у 2017-у році.

Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторити

До слова, станом на 71-у хвилину фінального поєдинку Ліги Європи між Челсі та Арсеналом рахунок 3:1 на користь "синіх".

1️⃣5️⃣ - There are 15 different nationalities in the starting line-ups of today's Europa League final, equalling the record for most in a European Cup final



Atlético Madrid - Fulham (EL, 2010)

Ajax - Manchester United (EL, 2017)

Chelsea - Arsenal (EL, 2019) #UELfinal