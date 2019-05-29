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Челсі – Арсенал: команди повторили рекорд єврокубкових фіналів за кількістю гравців різних національностей

23:35 173 Читать на русском
Челсі – Арсенал: команди повторили рекорд єврокубкових фіналів за кількістю гравців різних національностей
Челсі – Арсенал / УЄФА

Фінал Ліги Європи між Челсі та Арсеналом став мультинаціональним завдяки стартовим складам команд.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

У фінальному поєдинку Ліги Європи Челсі – Арсенал на поле у стартовому складі обох команд вийшли представники 15 різних національностей, повідомляє Gracenote Live.

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Цей показник є одним з трьох найбільших за усю історію єврокубків. Аналогічна кількість футболістів різних національностей виходили у стартовому складі на фінал Ліги Європи Атлетіко – Фулхем 2010-го року та Аякс – Манчестер Юнайтед у 2017-у році.

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До слова, станом на 71-у хвилину фінального поєдинку Ліги Європи між Челсі та Арсеналом рахунок 3:1 на користь "синіх".

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Арсенал Арсенал Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Арсенал
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