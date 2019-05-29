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Челси – Арсенал: команды повторили рекорд еврокубковых финалов по количеству игроков разных национальностей

29 мая 23:35 35 Читати українською
Челси – Арсенал: команды повторили рекорд еврокубковых финалов по количеству игроков разных национальностей
Челси – Арсенал / УЕФА

Финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом стал мультинациональным благодаря стартовым составам команд.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

В финальном поединке Лиги Европы Челси – Арсенал на поле в стартовом составе обеих команд вышли представители 15 различных национальностей, сообщает Gracenote Live.

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Этот показатель является одним из трех крупнейших за всю историю еврокубков. Аналогичное количество футболистов разных национальностей выходили в стартовом составе на финал Лиги Европы Атлетико – Фулхэм 2010 года и Аякс – Манчестер Юнайтед в 2017-м году.

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К слову, по состоянию на 71-ю минуту финального поединка Лиги Европы между Челси и Арсеналом счет 3:1 в пользу "синих".

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