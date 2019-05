Челси – Арсенал: команды повторили рекорд еврокубковых финалов по количеству игроков разных национальностей

Финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом стал мультинациональным благодаря стартовым составам команд.

В финальном поединке Лиги Европы Челси – Арсенал на поле в стартовом составе обеих команд вышли представители 15 различных национальностей, сообщает Gracenote Live.

Этот показатель является одним из трех крупнейших за всю историю еврокубков. Аналогичное количество футболистов разных национальностей выходили в стартовом составе на финал Лиги Европы Атлетико – Фулхэм 2010 года и Аякс – Манчестер Юнайтед в 2017-м году.

К слову, по состоянию на 71-ю минуту финального поединка Лиги Европы между Челси и Арсеналом счет 3:1 в пользу "синих".

