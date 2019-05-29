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Челсі – Арсенал: на дві лондонські команди лише один англієць вийшов у стартовому складі

22:21 397 Читать на русском
Челсі – Арсенал: на дві лондонські команди лише один англієць вийшов у стартовому складі
Ейнслі Мейтленд-Найлс / Фото ФК Арсенал

Тренерські штаби Челсі та Арсенала в повному обсязі скористались відсутністю ліміту на легіонерів у фіналі Ліги Європи.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Наставник "синіх" Мауріціо Саррі та тренер "канонірів" Унаї Емері не надто довіряють англійським гравцям у важливих матчах.

Челсі – Арсенал: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

У фінальному матчі Ліги Європи, в якому беруть участь дві лондонські команди, на поле вийшов лише один англієць. Ним став хавбек Арсенала Ейнслі Мейтленд-Найлс.

Варто відзначити, що у кожного з суперників на лаві запасних залишилось по 5 англійців.

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Арсенал Арсенал Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Арсенал Ейнслі Мейтленд-Найлс Ейнслі Мейтленд-Найлс
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