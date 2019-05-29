Челсі – Арсенал: на дві лондонські команди лише один англієць вийшов у стартовому складі

Тренерські штаби Челсі та Арсенала в повному обсязі скористались відсутністю ліміту на легіонерів у фіналі Ліги Європи.

Наставник "синіх" Мауріціо Саррі та тренер "канонірів" Унаї Емері не надто довіряють англійським гравцям у важливих матчах.

Челсі – Арсенал: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

У фінальному матчі Ліги Європи, в якому беруть участь дві лондонські команди, на поле вийшов лише один англієць. Ним став хавбек Арсенала Ейнслі Мейтленд-Найлс.

Варто відзначити, що у кожного з суперників на лаві запасних залишилось по 5 англійців.

"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою Шахтаря