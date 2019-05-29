Челсі – Арсенал: на дві лондонські команди лише один англієць вийшов у стартовому складі

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Челсі – Арсенал – відео голів
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Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторитиЛіга Європи — 22:48 852
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Збірна України обіграла СК Дніпро-1 у контрольному матчі завдяки дублю ЯремчукаЗбірна України — 21:02 2394
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"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою ШахтаряЛіга Європи — 19:02 2594
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Карпати перемогли Арсенал-Київ та відправили киян у Першу лігу – львів'яни зіграють у плей-офф із ВолиннюУкраїна — 18:56 4471