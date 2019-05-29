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Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторити

22:48 852 Читать на русском
Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторити
Петр Чех / Фото ФК Арсенал

Воротар Арсенала Петр Чех вписав своє ім'я в історію Ліги Європи під час останнього офіційного матчу в кар'єрі.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Петр Чех з'явився у стартовому складі "канонірів" у фінальному матчі Ліги Європи проти Челсі.

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Таким чином, 37-річний голкіпер став першим гравцем в історії, який у фіналі єврокубкового турніру зіграв проти англійської команди, за яку раніше грав у фіналі того ж турніру, повідомляє Opta.

Чех раніше оголосив, що "повісить рукавиці на цвях" після фіналу ЛЄ. Пізніше з'явилась інформація, що Петр працюватиме в структурі Челсі.

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Челсі – Арсенал: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи – як це було
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