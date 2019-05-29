Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторити

Воротар Арсенала Петр Чех вписав своє ім'я в історію Ліги Європи під час останнього офіційного матчу в кар'єрі.

Петр Чех з'явився у стартовому складі "канонірів" у фінальному матчі Ліги Європи проти Челсі.

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Таким чином, 37-річний голкіпер став першим гравцем в історії, який у фіналі єврокубкового турніру зіграв проти англійської команди, за яку раніше грав у фіналі того ж турніру, повідомляє Opta.

Чех раніше оголосив, що "повісить рукавиці на цвях" після фіналу ЛЄ. Пізніше з'явилась інформація, що Петр працюватиме в структурі Челсі.