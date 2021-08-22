Хавбек Аталанти Руслан Маліновський не зумів добре проявити себе в першому турі Серії А проти Торіно. Пропонуємо реакцію італійської преси на гру українця.

"Відіграв не дуже добре: повільно рухався, не мав хороших ідей. Як для гравця, який тільки 9 серпня повернувся до тренувань, нормально. Без нагальної потреби він ніколи б не з'явився в старті", – пише La Gazzetta dello Sport, виділяючи Маліновського найгіршим у команді (5 балів).

"Від таких гравців зажди чекаєш більшого. Маліновський провів майже весь матч, але не мав жодного впливу на хід зустрічі. Від нього йшло дуже мало небезпеки. Причина слабкого виступу, мабуть, у неідеальній фізичній формі", – вердикт від Fantacalcio (оцінка – 5,5).

"Саме він мав підривати гру попереду, але цього не було. Окрім одного змарнованого моменту, Маліновський не зробив нічого путнього", – інформує Calcio Style (5 балів).

Важкий старт Аталанти з Маліновським у відеоогляді матчу проти Торіно

"Від Маліновського чекали геніального удару і не дочекалися", – резюмує Calcio Atalanta, чия авдиторія своїми голосами назвала Маліновського найгіршим у матчі (оцінка – 5,3).

"Маліновський у поганій формі та не може приховати дискомфорт. Бажання і саможертовності не вистачило. Привіз небезпечний штрафний фолом проти Рінкона", – пише Bergamo News (5 балів).

"Пристойна робота з м'ячем, але враження зіпсував змарнований шанс, коли Маліновський вдарив у небо. У другому таймі декілька разів класно обіграв суперників, але запропонував занадто мало креативу", – ложка меду від Repubblica (оцінка – 5,5).

Аталанта з жахливою грою вирвала перемогу над Торіно – блідий Маліновський, Гасперіні отримав урок від свого учня