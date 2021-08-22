Хавбек Аталанты Руслан Малиновский не сумел хорошо проявить себя в первом туре Серии А против Торино. Предлагаем реакцию итальянской прессы на игру украинца.

"Сыграл не очень хорошо: медленно двигался, не имел хороших идей. Как для игрока, который только 9 августа вернулся к тренировкам, нормально. Без необходимости он никогда бы не появился в старте", – пишет La Gazzetta dello Sport, выделяя Малиновского худшим в команде (5 баллов).

"От таких игроков всегда ждешь большего. Малиновский провел почти весь матч, но не имел никакого влияния на ход встречи. От него шло очень мало опасности. Причина слабого выступления, пожалуй, в неидеальной физической форме", – вердикт от Fantacalcio (оценка – 5,5).

"Именно он должен был подрывать игру впереди, но этого не было. Кроме одного упущенного момента, Малиновский не сделал ничего путного", – информирует Calcio Style (5 баллов).

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"От Малиновского ждали гениального удара и не дождались", – резюмирует Calcio Atalanta, чья аудитория своими голосами назвала Малиновского худшим в матче (оценка – 5,3).

"Малиновский в плохой форме и не может скрыть дискомфорт. Желания и самопожертвования не хватило. Привез опасный штрафной фолом против Ринкона", – пишет Bergamo News (5 баллов).

"Приличная работа с мячом, но впечатление испортил упущенный шанс, когда Малиновский ударил в небо. Во втором тайме несколько раз классно обыграл соперников, но предложил слишком мало креатива", – ложка меда от Repubblica (оценка – 5,5).

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