Де дивитися матч Чехія – Україна онлайн? Спаринг транслюють відразу на кількох платформах. Контрольну зустріч можна переглянути на oll.tv чи MEGOGO. Крім цього, поєдинок покажуть на каналах "Україна" і "Футбол 1". Матч, як і онлайн-трансляція Чехія – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. Це п'ята зустріч в історії протистояння команд. Українці перемагали двічі, чехи – лише раз. Обидві збірні посідають другі місця у своїх групах відбору ЧС-2022, практично не маючи шансів напряму пробитися на Мундіаль. Україна не програла жодного разу, але й не перемагала за 5 турів. Чехія за цей же ігровий проміжок набрала 7 очок, хоча й двічі поступилася. У рідних стінах команда Шилгавого не зазнавала поразок у 5 іграх поспіль, тобто жодного разу з нинішнім тренером.

Чехія – Україна: анонс і прогноз на товариський матч

Петраков робить чимало змін в основі. Так, Тарас Качараба (26 років), Олександр Сирота (21) і Віктор Корнієнко (22) дебютують за національну команду – останні двоє могли б виступати і за молодіжку. Вперше у стартовому складі зіграє і 20-річний Сікан. Загалом після Франції в основі відразу 8 змін. Свої місця зберегли лише Тимчик, Кривцов і Ярмоленко. Відзначимо, що капітани обох команд грають за один клуб – лондонський Вест Хем. У чехів після погрому від Бельгії змін теж чимало: лише ще один "молот" Цоуфал залишився у старті серед захисників. Ще 3 перестановки в лінії атаки.

Чехія: Штанек – Цоуфал, Голеш, Ємелька, Гавел – Соучек (к), Крал – Пешек, Саділек, Змргал – Тецл

Україна: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота – Тимчик, Макаренко, Зінченко, Корнієнко – Ярмоленко (к), Зубков – Сікан