Где смотреть матч Чехия – Украина онлайн? Спарринг транслируют сразу на нескольких платформах. Контрольную встречу можно посмотреть на oll.tv или MEGOGO. Кроме этого, поединок покажут на каналах "Украина" и "Футбол 1". Матч, как и онлайн-трансляция Чехия – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45. Это пятая встреча в истории противостояния команд. Украинцы побеждали дважды, чехи – только раз. Обе сборные занимают вторые места в своих группах отбора ЧМ-2022, практически не имея шансов напрямую пробиться на Мундиаль. Украина не проиграла ни разу, но и не побеждала еще за 5 туров. Чехия за этот же игровой промежуток набрала 7 очков, хотя и дважды уступила. В родных стенах команда Шилгавого не знала поражений в 5 играх подряд, то есть ни разу с нынешним тренером.

Чехия – Украина: анонс и прогноз на товарищеский матч

Петраков сделал много изменений в основе. Так, Тарас Качараба (26 лет), Александр Сирота (21) и Виктор Корниенко (22) дебютируют за национальную команду – последние двое могли бы выступать еще даже за молодежку. Впервые в стартовом составе сыграет и 20-летний Даниил Сикан. В целом же после Франции в основе сразу 8 изменений. Свои места сохранили только Тымчик, Кривцов и Ярмоленко. Отметим, что капитаны обеих команд играют за один клуб – лондонский Вест Хэм.

Чехия: Штанек – Цоуфал, Холеш, Емелька, Гавел – Соучек (к), Крал – Пешек, Садилек, Змргал – Тецл

Украина: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота – Тымчик, Макаренко, Зинченко, Корниенко – Ярмоленко (к), Зубков – Сикан