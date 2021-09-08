Вересневий цикл збірної України добігає кінця. В офіційних матчах наша національна команда зіграла два схожих і при цьому кардинально різних за змістом поєдинки, розписавши нічиї з Казахстаном і Францією – за цей період новий тренер отримав дуже багато інформації щодо своїх підопічних, а ми отримали зрозумілу картину трансформацій, які проводить Олександр Петраков. Тепер настала черга перевірити резервістів у товариській зустрічі з чвертьфіналістом Євро-2020.

Чехія – Україна: прогноз на матч

Олександр Васильович приїхав у Плзень без цілої групи лідерів. Після матчу з Францією табір збірної покинули Пятов, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Сидорчук, Циганков, Забарний, Харатін та Маліновський, а замість них довикликали Коноплю, Булецу й Кочергіна. Це рішення виглядає доволі неоднозначним: з одного боку, масштабна ротація складу в "товарняку" необхідна, але є й інший аспект – основі потрібно зігратись у новій ігровій моделі, адже у жовтні Україна проведе ключові матчі відбору ЧС-2022. Ймовірно, Петраков настільки вірить у своїх головних виконавців, що готовий відмовитись від них у спарингах.

Дуже цікаво поглянути, як тепер зіграє Україна. У перших двох поєдинках "синьо-жовті" працювали у схемі 3-4-2-1, в якій не знайшлося місця Маліновському – Руслан двічі залишався у запасі й навіть образився на тренера. Буяльський на позиції інсайда також "не зайшов", адже в структурі Олександра Петракова він не має позиційної свободи. Взагалі, акценти у грі нашої збірної змістилися з центру поля на фланги, а сам футбол став вертикальним. Від володіння колектив не відмовляється, але тепер воно є лишень інструментом, а не системою.

Посилення Кочергіним і Коноплею повністю відповідає тренду на вертикалізацію гри. Новому тренерському штабу потрібні футболісти, здатні бігти вперед на високій швидкості, якісно обігрувати на дриблінгу й швидко просувати м'яч уперед. Втім, існує питання, чи продовжить Україна використовувати схему 3-4-2-1, адже у Чехію приїхало всього три центрбеки. Та і в принципі "товарняк" потрібен для експериментів.

Основне занепокоєння у футболі нашої збірної викликає здатність грати проти ешелонованої оборони. Поєдинок у Казахстані показав, що у "синьо-жовтих" є інструменти для зламу "автобусів", однак тут з'являється ще один недолік – Україна досить сира у деталях. Загальна модель виглядає цікаво й правильно, але при більш прискіпливому погляді в очі впадає велика кількість дрібних помилок або недопрацювань.

Наприклад, на початку другого тайму з французами українці різко забажали виходити вперед через довгі передачі від Забарного та Кривцова, хоча в клубі їм цього не дозволяють – у підсумку, після помилки Іллі при діагоналі ми отримали гольову атаку. Голкіпера вимкнули з розіграшу м'яча, Буяльського у Казахстані використовували неефективно, а якість роботи в єдиноборствах просіла. Як наслідок, наша збірна поки що не здатна провести два рівних тайми.

Це лишень дрібні деталі, які цілком можна відредагувати з часом, але його в нас дуже мало. Тим паче дивною виглядає ідея відмовитись від основних футболістів вже зараз. В будь-якому випадку, відповідальність нестиме Петраков, у якого буде місяць на підбивання підсумків.

Суперник у нашої збірної підібрався цікавий. Чехія на Євро-2020 дійшла до чвертьфіналу, причому на своєму шляху колектив ефектно виніс Нідерланди й гідно зіграв проти Данії. Ключовою особливістю команди Ярослава Шилгави став радикальний персональний пресинг по всьому полю – Україна з такими опонентами має серйозні проблеми. Зокрема, варто згадати поразку від Австрії. Під керівництвом Олександра Петракова українці намагались ламати "автобус" або ж самі сідали в нього, але сьогодні доведеться зіграти інакше.

Втім, матчі чехів мають відкритий характер, а це вже істотний плюс для України. Петраков – спеціаліст по грі на зустрічних курсах, а довикликані новачки звикли до подібного футболу в своїх клубах. Крім того, осіння "народна команда" виглядає не так грізно, як влітку – чвертьфіналіст Євро-2020 з горем навпіл переміг білорусів (1:0) і зазнав розгрому від Бельгії (0:3). До того ж, сьогодні у господарів не зіграють Шик, Боржіл, Масопуст, Янкто, Зіма, Брабец, Вацлік і Даріда, а участь Каласа залишається під питанням. Тобто, випала більшість основних футболістів.

Орієнтовні склади на матч Чехія – Україна

Чехія: Штанек – Гавел, Каша, Холеш, Матею – Саділек, Крал – Візнер, Барак, Змргал – Видра

Україна: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота – Конопля, Шапаренко, Зінченко, Корнієнко – Ярмоленко, Кочергін – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Українські вболівальники вже давно не бачили перемог своєї збірної. Після розгрому від Англії в чвертьфіналі Євро-2020 "синьо-жовті" розписали нічию з Казахстаном і Францією, а безвиграшна серія у відборі до ЧС-2022 становить вже п'ять матчів. Це – занадто багато. Даний факт розуміють і самі футболісти, тож сьогодні команда гратиме на максимум.

Якби в суперниках була основа Чехії у липневій формі, то за Україну було б лячно, але нині Ярослав Шилгави змушений виставити резерв. Він не буде якісно пресингувати, а без пресингу "народна команда" перетворюється на доволі вбогий колектив – на Євро-2020 чехи мали одні з найнижчих статистичних показників у атакувальній роботі, рідко віддаючи передачі в штрафний, маючи невисокий xG й мало обігруючи на дриблінгу. Плану "Б" у "пивоварів" немає, а от Україна давно славиться своєю гнучкістю.

Висока мотивація, гра проти резервістів і тактична різнобарвність повинні принести "синьо-жовтим" перемогу. Хоча легко не буде – все ж, наш склад теж ослаблений.

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