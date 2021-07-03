Катріна Марія знає, як мотивувати футболістів перед відповідальними матчами.

Популярна модель Катріна Марія є родом з Фарерських островів і палко вболіває за дві команди – Манчестер Юнайтед та збірну Данії.

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Дівчина часто публікує відверті фото у формі манкуніанців. Напередодні чвертьфіналу Євро-2020 Катріна в інтерв'ю DailyStar пообіцяла ще більше відвертого контенту, якщо данці зможуть пройти збірну Чехії.

Нагадаємо, переможець пари Чехія – Данія у півфіналі зустрінеться з тріумфатором поєдинку Україна – Англія.

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