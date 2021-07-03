Чехия – Дания: горячая модель пообещала соблазнительный эксклюзив за победу скандинавов
Катрина Мария знает, как мотивировать футболистов перед ответственными матчами.
Популярная модель Катрина Мария родом из Фарерских островов и горячо болеет за две команды – Манчестер Юнайтед и сборную Дании.
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Девушка часто публикует откровенные фото в форме манкунианцев. Накануне четвертьфинала Евро-2020 Катрина в интервью DailyStar пообещала еще больше откровенного контента, если датчане смогут пройти сборную Чехии.
Напомним, победитель пары Чехия – Дания в полуфинале встретится с триумфатором поединка Украина – Англия.
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