Катрина Мария знает, как мотивировать футболистов перед ответственными матчами.

Популярная модель Катрина Мария родом из Фарерских островов и горячо болеет за две команды – Манчестер Юнайтед и сборную Дании.

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Девушка часто публикует откровенные фото в форме манкунианцев. Накануне четвертьфинала Евро-2020 Катрина в интервью DailyStar пообещала еще больше откровенного контента, если датчане смогут пройти сборную Чехии.

Напомним, победитель пары Чехия – Дания в полуфинале встретится с триумфатором поединка Украина – Англия.

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