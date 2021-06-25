Один з італійських каналів запросив для включень присвячених Євро-2020 привабливу телеведучу, що є популярною практикою на ТБ.

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Під час прямого ефіру Паола Феррарі не звернула уваги, що камера направлена саме на неї, та вирішила змінити позу, перекинувши ногу на ногу. Уважні глядачі одразу помітили схожість епізоду зі сценою у культовому фільмі "Основний інстинкт", де Шерон Стоун зробила цей трюк.

Варто відзначити, що восени Паола відсвяткує своє 61-річчя.

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