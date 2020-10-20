Массіміліано Аллегрі, який вже тривалий час перебуває без роботи, готується відновити тренерську кар'єру.

Лондонський Челсі, який не надто вдало стартував у новому сезоні англійської Прем'єр-ліги, може зазнати змін на тренерському містку.

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Головний тренер "синіх" Френк Лемпард може поступитися своїм місцем італійському фахівцю Массіміліано Аллегрі, повідомляє видання QuotidianoNet. Керівництво лондонського клубу засмучене результатами команди після здійснення дорогих трансферів (порзака, дві нічиї і дві перемоги і, як наслідок, восьма сходинка після 5-ти турів АПЛ).

53-річний екс-тренер Ювентуса вважається головним фаворитом на заміну Френку. До слова, Аллегрі перебуває без роботи з травня 2019 року – до цього він п'ять років працював у туринському клубі.

Нагадаємо, вже сьогодні, 20 жовтня, Челі стартує у груповому раунді Ліги чемпіонів у групі Е – суперником "синіх" стане Севілья. Початок матчу о 22:00.

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