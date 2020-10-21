Челси внезапно добавил 38-летнего голкипера в заявку на АПЛ, информирует официальный сайт клуба.

Лэмпард может покинуть Челси – боссы "синих" уже нашли звездную замену наставнику

Лондонцы объяснили это решение повышенным риском потери игроков в нынешнем сезоне. Чех выйдет на поле только в том случае, если основные голкиперы команды вылетят из-за травмы или коронавируса. Легенда клуба даже не подписывал новый контракт.

К слову, недавно похожую ситуацию пережил Александр Шовковский, который попал в заявку сборной Украины на спарринг с Францией (правда, не играл). Украинец завершил карьеру в 2016 году, а Чех – в 2019-м.

"Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського