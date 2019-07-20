Чечер залишиться у Зорі

Колишній оборонець збірної України В'ячеслав Чечер незабаром отримає адміністративну посаду в луганській Зорі.

Ветеран залишиться у структурі луганців, повідомляє офіційний сайт Зорі.

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За словами генерального директора клубу Сергія Рафаїлова, Чечер завершить ігрову кар'єру та перейде на адміністративну роботу. Яку саме посаду займе 38-річний оборонець і яким буде коло його завдань – наразі невідомо.

В'ячеслав Чечер разом із Олександром Шовковським і Олегом Шелаєвим входить до топ-3 гвардійців УПЛ. В активі вихованця знаменитої школи Дніпро-75 понад 400 поєдинків у вищому дивізіоні та 5 матчів у складі збірної України. Раніше Чечер захищав кольори Кривбаса, донецького Металурга та Карпат.

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