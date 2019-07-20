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Чечер останется в Заре

08:30 30 Читати українською
Чечер останется в Заре
Вячеслав Чечер / фото из соцсетей

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Чечер вскоре получит административную должность в луганской Заре.

Ветеран останется в структуре луганчан, сообщает официальный сайт Зари.

Определился соперник Зари в Лиге Европы

По словам генерального директора клуба Сергея Рафаилова, Чечер завершит игровую карьеру и перейдет на административную работу. Какую именно должность займет 38-летний защитник и каким будет круг его задач – пока неизвестно.

Вячеслав Чечер вместе с Александром Шовковским и Олегом Шелаевым входит в топ-3 гвардейцев УПЛ. В активе воспитанника знаменитой школы Днепр-75 более 400 поединков в высшем дивизионе и 5 матчей в составе сборной Украины. Ранее Чечер защищал цвета Кривбасса, донецкого Металлурга и Карпат.

УПЛ объявила официальный формат чемпионата Украины на сезоны 2020/21 и 2021/22

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Вячеслав Чечер Вячеслав Чечер Заря Заря Сергей Рафаилов
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