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Визначився суперник Зорі в Лізі Європи

18 липня 23:32 1542 Читать на русском
Визначився суперник Зорі в Лізі Європи
Зоря дізналась суперника у кваліфікації ЛЄ 2019/20

Зоря дізналася суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Підопічні Віктора Скрипника зіграють проти ФК Будучность (Чорногорія).

 

Ліга Європи 2019/20. Перший кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Будучность – Транс – 4:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Вучіч, 2, Бакіч, 49, Перовіч, 56, Зарубіца, 78 – Головльов, 39

Ліга Європи 2019/20, 1-й раунд кваліфікації: Сваток та Хайдук зганьбились, Кулач дебютував за Гонвед

У першому поєдинку в Естонії Будучность впевнено обіграла Транс з рахунком 2:0, тому саме команда з Подгоріци була фаворитом протистояння.

У матчі-відповіді Будучность, яка грала у домашніх стінах, не залишила шансів Трансу. У першому таймі команди обмінялись голами, а ось у другій частині зустрічі команда з Балкан забила три голи і не пропустила.

Таким чином саме чорногорці стануть опонентами Зорі в наступному раунді кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок Будучность – Зоря пройде 25 липня, а матч-відповідь, який запланований на 1 серпня, відбудеться у Запоріжжі.

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Теги
Ліга Європи Зоря Зоря Нарва Нарва Будучность - Транс Будучность Будучность
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