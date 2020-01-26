Чеберко пояснив, чому Зоря не змогла обіграти чемпіона Польщі

Захисник Зорі Євген Чеберко прокоментував результат контрольного матчу проти польського П'яста (0:0).

"П'яст – хороша команда, недарма вони посідають п'яте місце в чемпіонаті Польщі. У них силовий футбол. А ми намагалися грати в свій футбол. Не так багато було моментів, але ми грали першим номером, тримали м'яч, намагалися комбінувати. Не було завершального пасу, удару.

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А так виглядали непогано, особливо на тлі навантажень. Поляки багато борються. Ми намагаємося накривати, а вони просто б'ють в напрямку нападника. Форвард високий, через це було важкувато. Але при цьому вони не дуже швидкі, за спину передачі майже не дають. Головне вигравати підбори.

Збори проходять нормально, навантаження переносяться більш-менш. Ми пройшли екватор, тому трохи важко, скучили за домом. Але збори нормально проходять, треба підготуватися і в другій половині сезону грати ще краще", – поділився Чеберко в коментарі YouTube-каналу Зорі.

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