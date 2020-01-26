Чеберко объяснил, почему Заря не смогла обыграть чемпиона Польши

Защитник Зари Евгений Чеберко прокомментировал результат контрольного матча против польского Пяста (0:0).

"Пяст – хорошая команда, недаром они занимают пятое место в чемпионате Польши. У них силовой футбол. А мы пытались играть в свой футбол. Не так много было моментов, но мы играли первым номером, держали мяч, пытались комбинировать. Не было завершающего паса, удара.

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А так выглядели неплохо, особенно на фоне нагрузок. Поляки много борются. Мы стараемся накрывать, а они просто бьют в направлении нападающего. Форвард высокий, поэтому было тяжеловато. Но при этом они не очень быстрые, за спину передачи почти не дают. Главное выигрывать подборы.

Сбор проходит нормально, нагрузки переносятся более-менее. Мы прошли экватор, поэтому немного трудно, соскучились по дому. Но собрание нормально проходят, надо подготовиться и во второй половине сезона играть еще лучше", – поделился Чеберко в комментарии YouTube-канала Зари.

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