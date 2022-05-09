Захисник Євген Чеберко точно не може занести собі в актив матч чемпіонату проти Динамо Загреб.

Чемпіонат Хорватії, 34 тур

Динамо Загреб – Осієк – 3:0

Голи: Оршіч, 34, Шпікіч, 60, Минало, 81

Вилучення: Чеберко, 44 (О)

За три тури до фінішу Осієк відставав від загребців на 5 очок, тому потрібна була виключно перемога. Втім, матч склався зовсім не за планом гостей.

Миколенко забив супергол і травмувався у виїзному матчі АПЛ – українець та Пікфорд витягують Евертон з болота вильоту

На 34-й хвилині Петковіч розкішною передачею ззнайшов Оршіча, який прибрав захисника і чітко пробив низом. Перед свистком на перерву Чеберко залишив Осієк у меншості. Українець отримав зовсім необов'язкову другу жовту, "зрубавши" суперника в центрі поля. У другій половині Динамо скористалося перевагою, довівши справу до розгрому.

Осієк втратив усі шанси на чемпіонство і може готуватися до виступу в Лізі конференцій. Титулу Загреба математично загрожує лише Хайдук, який за 2 тури до фінішу відстає на 4 очки.

Лунін дебютував за Реал у Прімері, але не врятував від фіаско – Атлетіко вперше за 6 років переміг "бланкос" у Ла Лізі