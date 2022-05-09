Защитник Евгений Чеберко точно не может внести себе в актив матч чемпионата против Динамо Загреб.

Чемпионат Хорватии, 34 тур

Динамо Загреб – Осиек – 3:0

Голы: Оршич, 34, Шпикич, 60, Минало, 81

Удаление: Чеберко, 44 (О)

За три тура до финиша Осиек отставал от загребцев на 5 очков, поэтому нужна была исключительно победа. Впрочем, матч сложился совсем не по плану гостей.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета

На 34-й минуте Петкович роскошной передачей нашел Оршича, который убрал защитника и точно пробил низом. Перед свистком на перерыв Чеберко оставил Осиек в меньшинстве. Украинец получил совсем необязательную вторую желтую, "срубив" соперника в центре поля. Во второй половине Динамо воспользовалось преимуществом, доведя дело до разгрома.

Осиек потерял все шансы на чемпионство и может готовиться к выступлению в Лиге конференций. Титулу Загреба математически угрожает только Хайдук, который за 2 тура до финиша отстает на 4 очка.

Лунин дебютировал за Реал в Примере, но не спас от фиаско – Атлетико впервые за 6 лет победил "бланкос" в Ла Лиге