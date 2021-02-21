Чемпіонат Хорватії, 22 тур

Осієк – Рієка – 2:0

Голи: Мієрес, 25, 70

Чеберко дебютував у складі Осієка і відразу вийшов у старті. В гості до "біло-блакитних" приїхала Рієка, яка йде на четвертій сходинці турнірної таблиці.

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Господарі не мали очевидної переваги, але різницю зробив Рамон Мієрес. Аргентинський форвард відзначився голом у кожному з таймів, а оборона та голкіпер Осієка не дозволили Рієці гідно відповісти. Таким чином, Чеберко може похвалитися "сухим" дебютом. Ще один український легіонер господарів Дмитро Льопа просидів весь поєдинок у запасі.

Завдяки перемозі Осієк зрівнявся з Динамо З на вершині таблиці (по 48 очок), однак чинний чемпіон матч 22 туру ще не зіграв.

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