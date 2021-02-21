Чеберко дебютировал за Осиек "сухой" победой – погоня за Динамо Загреб продолжается
Защитник Евгений Чеберко успешно начал свои выступления в составе Осиека.
Чемпионат Хорватии, 22 тур
Осиек – Риека – 2:0
Голы: Миерес, 25, 70
Чеберко дебютировал в составе Осиека и сразу вышел в старте. В гости к "бело-голубым" приехала Риека, которая идет на четвертой строчке турнирной таблицы.
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Хозяева не имели очевидного преимущества, но разницу сделал Рамон Миерес. Аргентинский форвард отметился голом в каждом из таймов, а оборона и голкипер Осиека не позволили Риеке достойно ответить. Таким образом, Чеберко может похвастаться "сухим" дебютом. Еще один украинский легионер хозяев Дмитрий Лепа просидел весь матч в запасе.
Благодаря победе Осиек сравнялся с Динамо З на вершине таблицы (по 48 очков), однако действующий чемпион матч 22 тура еще не сыграл.
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