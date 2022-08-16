Півзахисник Шахтаря розуміє, що після втрати низки зіркових легіонерів команді буде дуже непросто.

Команда Йовічевіча завершила збори в Словенії та вже наступного тижня стартує в сезоні 2022/23. У першому турі УПЛ (базова дата – 23 серпня) Шахтар зіграє з Металістом 1925.

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"Сьогодні ми закінчили підготовку та нарешті повертаємось додому. Будується нова команда, новий Шахтар. Де буде багато української талановитої молоді, яка в майбутньому поповнить лави національної збірної України.

Але для цього кожен повинен працювати над собою кожен день, та брати відповідальність на себе вже зараз, тому що часу на роздуми не залишається, а давати результат треба вже сьогодні.

Мабуть, новий сезон буде найважчим у моїй кар'єрі. Але чим важче завдання, тим цікавіше його виконувати. Ми готові… Я їду додому", – написав Степаненко в Instagram.

Півзахисник виступає за "гірників" з 2010 року, перейшовши із Металурга Запоріжжя. У складі Шахтаря Тарас виграв 8 титулів чемпіонат України, зіграв 357 матчів (26 голів, 22 асисти).

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