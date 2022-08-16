Полузащитник Шахтера понимает, что после потери ряда звездных легионеров команде будет очень непросто.

Команда Йовичевича завершила сборы в Словении и уже на следующей неделе стартует в сезоне 2022/23. В первом туре УПЛ (базовая дата – 23 августа) Шахтер сыграет с Металлистом 1925.

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"Сегодня мы закончили подготовку и, наконец, возвращаемся домой. Строится новая команда, новый Шахтер. Где будет много украинской талантливой молодежи, которая в будущем пополнит ряды национальной сборной Украины.

Но для этого каждый должен работать над собой каждый день и брать ответственность на себя уже сейчас, потому что времени на размышления не остается, а давать результат нужно уже сегодня.

Пожалуй, новый сезон будет самым трудным в моей карьере. Но чем труднее задача, тем интереснее ее выполнять. Мы готовы… Я еду домой", – написал Степаненко в Instagram.

Полузащитник выступает за "горняков" с 2010 года, перейдя из Металлурга Запорожья. В составе Шахтера Тарас выиграл 8 титулов чемпионат Украины, сыграл 357 матчей (26 голов, 22 ассиста).

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