"Час стати чемпіоном на історичній батьківщині", – Панков емоційно прокоментував повернення Мілевського в Динамо Брест

Агент Артема Мілевського Олександр Панков поділився враженнями після повернення українця в Динамо Брест, який він покинув півроку тому зі скандалом.

Олександр Панков у своєму Інстаграм емоційно прокоментував повернення Артема Мілевського в Динамо Брест.

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"Ми вдома! Прийшов час стати чемпіоном на своїй історичній батьківщині. Чудовий подарунок в День народження. Кабан, я ж обіцяв що буде весело", – написав Панков.

Нагадаємо, минулого літа Мілевський покинув брестський клуб через небажання тодішнього наставника Олексія Шпілевського бачити українця у себе.

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