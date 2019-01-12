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"Час стати чемпіоном на історичній батьківщині", – Панков емоційно прокоментував повернення Мілевського в Динамо Брест

21:34 92 Читать на русском
"Час стати чемпіоном на історичній батьківщині", – Панков емоційно прокоментував повернення Мілевського в Динамо Брест
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Агент Артема Мілевського Олександр Панков поділився враженнями після повернення українця в Динамо Брест, який він покинув півроку тому зі скандалом.

Олександр Панков у своєму Інстаграм емоційно прокоментував повернення Артема Мілевського в Динамо Брест.

Мілевський: Мені було важко їхати з Бреста півроку тому

"Ми вдома! Прийшов час стати чемпіоном на своїй історичній батьківщині. Чудовий подарунок в День народження. Кабан, я ж обіцяв що буде весело", – написав Панков.

Нагадаємо, минулого літа Мілевський покинув брестський клуб через небажання тодішнього наставника Олексія Шпілевського бачити українця у себе.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко

Теги
Трансфери Олександр Панков Динамо Брест Динамо Брест Світ Артем Мілевський Артем Мілевський
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