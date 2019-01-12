Мілевський: Мені було важко їхати з Бреста півроку тому

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський дав перший коментар після повернення в клуб.

"У цей раз для мене це більш хвилюючий момент, ніж вперше. Тому що цього разу від мене будуть чекати більшого, і я налаштовуюся дуже серйозно. Я дуже радий, всім привіт величезний: уболівальникам, хто чекав цього моменту, цього трансферу.

Мілевський офіційно повернувся в Динамо Брест

Дуже все раді, перш за все мої батьки. І хочу сказати спасибі велике всім, хто в цьому брав участь: найголовніше своєму менеджеру Алексу Панкову, який зробив мені подарунок на День народження. Так що, Саша, більше не треба ніяких подарунків. Дякую! І мені дуже приємно повернутися додому.

Пройшло буквально вже півроку, але я пам'ятаю це дуже важке розставання. І мені було важко їхати з Бреста, але добре, що все так склалося. Вболівальники, я вас дуже сильно люблю. Дійсно мені дуже приємно, що ви переживали, зараз переживаєте, але скоро побачимося на Брестському. І я думаю, що результати не змусять себе довго чекати", – цитує Мілевського офіційний сайт Динамо Брест.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко