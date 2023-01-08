Фатальний пізній автогол у відеоогляді матчу Монца – Інтер – 2:2
10:58 - Читать на русском
Інтер розписав сенсаційну нічию з Монцою у 17-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
11’ Патрік Чуррія
90+3’ Люка Кальдірола
Маттео Дарміан 10’
Лаутаро Мартінес 22’
10’ Маттео Дарміан
11’ Патрік Чуррія
22’ Лаутаро Мартінес
90+3’ Люка Кальдірола
Стартові 25 хвилин були насиченими. Дарміан забив з подачі Бастоні, а Лаутаро результативно обікрав Марі. Чуррія відповів елегантним ударом у дальній кут.
Інтер втратив очки в Монці у компенсований час, Ювентус здобув восьму перемогу поспіль і піднявся на другу позицію
Остання десятихвилинка стала фатальною для міланців. Удар Лаутаро взяла на себе стійка, арбітр не зарахував гол, а Дюмфріс оформив автогол. Монца завдяки мировій піднялась на 14 місце (18 очок), Інтер залишився 4-м (34 залікові бали).
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