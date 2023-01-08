Інтер розписав сенсаційну нічию з Монцою у 17-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Стартові 25 хвилин були насиченими. Дарміан забив з подачі Бастоні, а Лаутаро результативно обікрав Марі. Чуррія відповів елегантним ударом у дальній кут.

Інтер втратив очки в Монці у компенсований час, Ювентус здобув восьму перемогу поспіль і піднявся на другу позицію

Остання десятихвилинка стала фатальною для міланців. Удар Лаутаро взяла на себе стійка, арбітр не зарахував гол, а Дюмфріс оформив автогол. Монца завдяки мировій піднялась на 14 місце (18 очок), Інтер залишився 4-м (34 залікові бали).