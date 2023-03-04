Нападник киян Артем Бєсєдін був близький до переїзду в Азію.

Форвард Динамо Артем Бєсєдін, який нині виступає за Омонію, у зимове трансферне вікно міг перейти в Нефтчі, повідомляє Azerisport.com.

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Віце-чемпіон Азербайджану був близьким до підписання 26-річного українця, однак сторони не змогли досягти консенсусу і Артем вирушив на Кіпр. Цікаво, що раніше ЗМІ сватали гравця у Карабах.

Нагадаємо, Бєсєдін провів за Омонію 5 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист. Його оренда триватиме до 30 червня 2023 року.

До слова, нині Нефтчі йде у турнірній таблиці азербайджанської Прем'єр-ліги на третій сходинці, маючи у своєму активі 49 очок. Від лідера – Карабаха – представники Баку відстають на 13 очок.

Омонія вийшла в півфінал Кубка Кіпру – Безус забив вирішальний гол на 90+8, Бєсєдін не дограв матч до кінця