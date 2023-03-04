Нападающий киевлян Артем Беседин был близок к переезду в Азию.

Форвард Динамо Артем Беседин, который сейчас выступает за Омонию, в зимнее трансферное окно мог перейти в Нефтчи, сообщает Azerisport.com.

Украинский форвард дублем помог своей команде разгромить соперника в европейском чемпионате – видео

Вице-чемпион Азербайджана был близок к подписанию 26-летнего украинца, однако стороны не смогли достичь консенсуса и Артем отправился на Кипр. Интересно, что ранее СМИ сватали игрока в Карабах.

Напомним, Беседин провел за Омонию 5 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист. Его аренда продлится до 30 июня 2023 года.

К слову, сейчас Нефтчи идет в турнирной таблице азербайджанской Премьер-лиги на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков. От лидера – Карабаха – представители Баку отстают на 13 очков.

Омония вышла в полуфинал Кубка Кипра – Безус забил решающий гол на 90+8, Беседин не доиграл матч до конца