Форвард Динамо Артем Бєсєдін, який на правах оренди виступає за Омонію, продовжує розчаровувати.

Напередодні Омонія у виїзному матчі здолала Карміотіссу з рахунком 2:1, вирвавши перемогу на п'ятій доданій хвилині. Українські легіонери – Роман Безус та Артем Бєсєдін – вийшли у старті. Перший відіграв 69 хвилин, а другий провів на полі весь поєдинок. Відзначитись бодай якоюсь результативною дією нашим співвітчизникам не вдалось.

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Відтак Бєсєдін перетнув позначку в 1500 хвилин без забитих м'ячів. Зараз його антирекорд – 1518 "сухих" хвилин. У цьому сезоні форвард оформив лише два асисти – за Динамо, і за нову команду.

Після 26-ти турів Омонія йде у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру на п'ятій сходинці, набравши 41 очок. Від АЕКа, який йде першим, команда українців відстає на 16 пунктів.

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