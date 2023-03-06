Форвард Динамо Артем Беседин, который на правах аренды выступает за Омонию, продолжает разочаровывать.

Накануне Омония в выездном матче одолела Кармиотиссу со счетом 2:1, вырвав победу на пятой добавленной минуте. Украинские легионеры – Роман Безус и Артем Беседин – вышли в старте. Первый отыграл 69 минут, а второй провел на поле весь поединок. Отличиться хоть каким-то результативным действием нашим соотечественникам не удалось.

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Беседин пересек отметку в 1500 минут без забитых мячей. Сейчас его антирекорд – 1518 "сухих" минут. В этом сезоне форвард оформил лишь два ассиста – за Динамо, и за новую команду.

После 26-ти туров Омония идет в турнирной таблице чемпионата Кипра на пятой строчке, набрав 41 очко. От АЕКа, который идет первым, команда украинцев отстает на 16 пунктов.

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