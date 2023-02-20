Чемпіонат Кіпру, 24 тур

Олімпіакос Нікосія – Омонія – 0:1

Гол: Лоїзу, 34

Роман Безус через травму не потрапив до заявки, а Артем Бєсєдін вийшов з перших хвилин. На 34-й хвилині нападник, права на якого належать Динамо, відзначився першою результативною дією у складі Омонії.

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Бєсєдін грамотно відкрився, уникнувши офсайду, і скинув м'яч собі за спину на Лоїзу. 19-річний півзахисник все зробив розкішно – кіпріот розібрався з двома суперниками і в падінні відкрив рахунок. Цей гол став єдиним у матчі та приніс Омонії перемогу. Український нападник відіграв весь поєдинок, а його команда набрала 38 очок та піднялася на 5 місце.

Нагадаємо, за Омонію 26-річний Бєсєдін виступає на правах оренди. Влітку нападник повинен повернутися в київське Динамо.

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