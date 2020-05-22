Бєсєдін прокоментував скандальне відео, на якому отримав удар в обличчя від п'яної компанії

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін відреагував на появу відео, де він перебував у оточенні сумнівної компанії.

"Ця неприємна ситуація трапилася 4 роки тому. Я потрапив у погану компанію і чудово розумію, що ця історія мене не прикрашає.

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Відтоді у моєму житті багато що змінилося. Я професійно ставлюся до футболу, постійно підтримую себе у формі. У мене прекрасна сім'я: дружина і дитина.

Звичайно, зараз нічого подібного зі мною статися не може. Нехай це відео буде уроком для молодих хлопців і дівчат. Не повторюйте чужих помилок. Уважно стежте, з ким ви спілкуєтеся, і не потрапляйте в погані компанії", – сказав Бесєдін у коментарі Tribuna.com.

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