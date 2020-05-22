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Беседин прокомментировал скандальное видео, на котором получил удар в лицо от пьяной компании

18:28 156 Читати українською
Беседин прокомментировал скандальное видео, на котором получил удар в лицо от пьяной компании
Артем Беседін / фото: ФК Динамо

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин отреагировал на появление видео, где он находился в окружении сомнительной компании.

"Эта неприятная ситуация случилась 4 года назад. Я попал в плохую компанию и прекрасно понимаю, что эта история меня не красит.

Беседин получил удар в лицо от пьяной компании (18+)

С тех пор в моей жизни многое изменилось. Я профессионально отношусь к футболу, постоянно поддерживаю себя в форме. У меня прекрасная семья: жена и ребенок.

Конечно, сейчас ничего подобного со мной случиться не может. Пусть это видео будет уроком для молодых ребят. Не повторяйте чужих ошибок. Внимательно следите, с кем вы общаетесь, и не попадайтесь в плохие компании", – сказал Беседин в комментарии Tribuna.com.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин
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