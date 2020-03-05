Бєсєдін пояснив, як заборонений препарат потрапив у його організм

Стало відомо, як форвард Динамо Артем Бєсєдін під час розслідування УЄФА пояснив потрапляння заборонених речовин у свій організм.

Форвард пояснив, що заборонений препарат фонтурацетам потрапив у його організм через помилку лікаря, інформує Sport Arena.

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"Я сказав лікарю, що головний біль різко посилився і попросив таблетку. Він сказав, що всі ліки в сумці в багажному відсіку автобуса і що зараз немає часу зупинятися для цього, тому що ми спізнювалися на матч.

Але він сказав, що може дати кетанов зі своєї аптечки. Я взяв таблетку... Пізніше я дізнався від лікаря, що у нього були кетанов і ентроп в сусідніх відділеннях аптечки. Зовні вони зовсім не відрізняються, і я не помітив різниці", – сказав Бєсєдін під час розслідування.

Нагадаємо, через провал допінг-тесту Бєсєдін отримав дискваліфікацію на один рік. Відлік починається з 19 грудня, коли у пробі нападника виявили заборонені речовини. Після скандальних подій Динамо відлучило від роботи з першою командою лікаря Леоніда Миронова.

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