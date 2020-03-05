Беседин объяснил, как запрещенный препарат попал в его организм

Стало известно, как форвард Динамо Артем Беседин во время расследования УЕФА объяснил попадание запрещенных веществ в свой организм.

Форвард объяснил, что запрещенный препарат фонтурацетам попал в его организм из-за ошибки врача, информирует Sport Arena.

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"Я сказал врачу, что головная боль резко усилилась и попросил таблетку. Он сказал, что все лекарства в сумке в багажном отсеке автобуса и сейчас нет времени останавливаться для этого, потому что мы опаздывали на матч.

Но он сказал, что может дать кетанов со своей аптечки. Я взял таблетку... Позже я узнал от врача, что у него были кетанов и энтроп в соседних отделениях аптечки. Внешне они совсем не отличаются, и я не заметил разницы", – сказал Беседин в ходе расследования.

Напомним, из-за провала допинг-теста Беседин получил дисквалификацию на один год. Отсчет начинается с 19 декабря, когда в пробе нападающего обнаружили запрещенные вещества. После скандальных событий Динамо отлучило от работы с первой командой врача Леонида Миронова.

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