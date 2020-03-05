Бєсєдін став жертвою помилки лікаря Динамо – представник УАФ розкрив причину проваленого допінг-тесту

Координатор допінг-контролю УАФ розповів, що стало причиною провалу допінг-тесту форварда Динамо Артема Бєсєдіна, який отримав дискваліфікацію на рік.

У допінг-пробі футболіста був виявлений фонтурацетам – заборонений стимулятор. Форвард попросив у клубного лікаря таблетку від головного болю, але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фонтурацетам. Про це повідомив координатор допінг-контролю УАФ Максим Бецко в ефірі Футбол NEWS.

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"Стимулятор, що збільшує мозкову активність і психічну енергію. При невеликих дозах він просто збільшує психічну активність і пам'ять.

За повідомленням, яке нам прийшло, цей препарат потрапив в організм футболіста випадково, тому що була переплутана таблетка. Замість таблетки від головного болю лікар вручив цей препарат. За однією з версій, у нього в одній і тій же кишені були таблетки кетанова і фонтурацетама, а він просто переплутав блістери", – сказав Бецко.

Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. УЄФА дискваліфікував форварда на один рік.

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